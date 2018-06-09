Надаль назвал свои лучшие победы в карьере

Первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль перечислил самые лучшие, по его мнению, победы в собственной карьере.



«Непросто назвать самые лучшие, но я попробую перечислить несколько. Конечно же, победа на Кубке Дэвиса — 2004 очень важна для меня. Ещё бы я назвал матч в Риме против Гильермо Кории (финал 2005-го года. – Прим. „Чемпионата“). Ещё были финалы Уимблдона-2008, US Open 2009, «Ролан Гаррос — 2010» и US Open 2010», – цитирует Надаля World Tennis USA.



Завтра, 10 июня, Рафаэлю предстоит 11-ый финал Открытого чемпионата Франции. Его соперником станет седьмой сеяный австриец Доминик Тим.

Пятьсот и одна победа Надаля На соревновании в Барселоне первая ракетка мира Рафаэль Надаль одержал свою 500-ю победу в карьере. Предлагаем вспомнить самые яркие победы в карьере 24-летнего испанца.

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