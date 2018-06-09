Чилич и Нисикори подтвердили своё участие на турнире в Токио

Хорват Марин Чилич и японец Кеи Нисикори выступят на Открытом чемпионате Японии, который пройдёт в период с 1 по 7 октября.



Лучшим результатом Чилича на турнире в категории ATP 500 в Токио были два полуфинала (2016, 2017). Нисикори выступал у себя на родине куда лучше – в 2012 и 2014 году он добывал титул, обыгрывая в финалах канадца Милоша Раонича.



Помимо Чилича и Нисикори своё участие в соревнованиях подтвердили японцы Таро Даниэль и Юити Сугита.



Наибольшее количество титулов в столице Японии добывал швед Стефан Эдберг (4).

Надаль сыграет на соревнованиях категории АТР 500 в Пекине