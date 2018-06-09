Дель Потро: обыграть Надаля практически невозможно

Аргентинец Хуан-Мартин дель Потро оценил игру испанца Рафаэля Надаля.



«Обыграть Рафу практически невозможно. Он слишком силён и постоянно улучшает свой удар – именно поэтому он номер один и всегда выигрывает. Надаль выглядит свежим, здоровым. Физические и ментальные силы, которые у него безупречны, подходят для игры на грунте.



10 лет назад в туре на голову выше всех был Надаль и Федерер. Сейчас ничего не изменилось – они продолжают выигрывать большие турниры», – цитирует дель Потро eirsport.



Завтра, 10 июня, Рафаэлю Надалю предстоит сыграть 11-ый финал Открытого чемпионата Франции в карьере. Его соперником станет седьмой сеяный австриец Доминик Тим.

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