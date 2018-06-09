Чеккинато: Тим может обыграть Надаля в финале «Ролан Гаррос»

Итальянец Марко Чеккинато оценил собственные выступления на Открытом чемпионате Франции и сделал прогноз на финал турнира.



«Для меня это был особенный турнир. В полуфинале я играл на одном уровне с Тимом первые два сета. Думаю, что он второй или третий игрок в мире по игре на грунте. Если бы я выиграл вторую партию, третья была бы совершенно иной.



Теперь мне нужно больше работать, чтобы попасть на топ-10 или топ-20. Мы обсудим с командой новые подходы для достижения цели.



Что касается финала, то я думаю, Тим может выиграть турнир. У него достаточно различных ударов, чтобы победить Рафу», – цитирует Чеккинато World Tennis USA.



25-летний итальянец стал главной сенсацией уходящего «Ролан Гаррос». Одержав свою первую победу на турнирах «Большого шлема» в первом раунде, в результате он дошёл до полуфинала, обыграв в 1/4 экс первую ракетку мира серба Новака Джоковича.

Четвёртый большой финал Симоны Халеп. Матчи 14-го дня «Ролан Гаррос» Симона Халеп и Слоан Стивенс оспорят титул «Ролан Гаррос»-2018. У румынки было 3 поражения в финалах, а вот американка победила на US Open.