Итальянец Марко Чеккинато оценил собственные выступления на Открытом чемпионате Франции и сделал прогноз на финал турнира.
«Для меня это был особенный турнир. В полуфинале я играл на одном уровне с Тимом первые два сета. Думаю, что он второй или третий игрок в мире по игре на грунте. Если бы я выиграл вторую партию, третья была бы совершенно иной.
Теперь мне нужно больше работать, чтобы попасть на топ-10 или топ-20. Мы обсудим с командой новые подходы для достижения цели.
Что касается финала, то я думаю, Тим может выиграть турнир. У него достаточно различных ударов, чтобы победить Рафу», – цитирует Чеккинато World Tennis USA.
25-летний итальянец стал главной сенсацией уходящего «Ролан Гаррос». Одержав свою первую победу на турнирах «Большого шлема» в первом раунде, в результате он дошёл до полуфинала, обыграв в 1/4 экс первую ракетку мира серба Новака Джоковича.
Чеккинато: Тим может обыграть Надаля в финале «Ролан Гаррос»