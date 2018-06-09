Джуди Маррей: Энди часто играет с Надалем в Championship manager по сети

Мать британца Энди Маррея Джуди рассказала об отношениях своего сына с испанцем Рафаэлем Надалем.



«Они дружат с 11-12 лет и всегда держат связь. Иногда я иду по дому, а Энди лежит на диване и, как мне кажется, разговаривает сам с собой. Я спрашиваю: «С кем ты разговариваешь?». «С Рафой, он на Мальорке». Они часто играют в Championship Manager, находясь на разных континентах и совмещают большое соперничество на корте с большой дружбой вне его», – рассказывает Джуди в интервью Tennis Channel.



Надаль выиграл 16 турниров «Большого шлема», на счету Энди три мэйджора. Маррей является единственным в истории двукратным олимпийским чемпионом по теннису. Из 24 матчей между теннисистами Надаль выиграл 17, Маррей – семь.