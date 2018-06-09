Южный успешно стартовал в квалификации турнира в Штутгарте

Россиянин Михаил Южный преодолел барьер первого круга квалификационного турнира в Штутгарте. В двух партиях Михаил обыграл представителя Франции Давида Геза – 6:2, 6:3.



Продолжительность поединка составила 1 час 8 минут. На счету Южного два эйса, две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из семи имевшихся. На счету Геза две подачи навылет, одна двойная ошибка и один реализованный брейк из семи имевшихся.



Соперником россиянина по матчу второго круга квалификации станет Егор Герасимов из Беларуси. Единственный матч между теннисистами завершился в пользу Южного.