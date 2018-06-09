Халеп в сезоне-2018 выиграла 12 трёхсетовых матчей из 14

В сезоне-2018 первая ракетка мира румынка Симона Халеп 14 раз играла матчи из трёх сетов. В 12 из них Симона одержала победу и лишь в двух потерпела поражение. Халеп уступила датчанке Каролине Возняцки в финале Australian Open со счётом 6:7, 6:3, 4:6, а также польке Агнешке Радваньской в третьем круге турнира в Майами (6:3, 2:6, 3:6).



Статистика у американки Слоан Стивенс, противостоящей Симоне в финале «Ролан Гаррос», более скромная: 6 выигранных трёхсетовиков и 3 проигранных.

По личным встречам Халеп ведёт со счётом 5-2.