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Халеп в сезоне-2018 выиграла 12 трёхсетовых матчей из 14

Халеп в сезоне-2018 выиграла 12 трёхсетовых матчей из 14
Теннис / Ролан Гаррос 2018

В сезоне-2018 первая ракетка мира румынка Симона Халеп 14 раз играла матчи из трёх сетов. В 12 из них Симона одержала победу и лишь в двух потерпела поражение. Халеп уступила датчанке Каролине Возняцки в финале Australian Open со счётом 6:7, 6:3, 4:6, а также польке Агнешке Радваньской в третьем круге турнира в Майами (6:3, 2:6, 3:6).

Статистика у американки Слоан Стивенс, противостоящей Симоне в финале «Ролан Гаррос», более скромная: 6 выигранных трёхсетовиков и 3 проигранных.

По личным встречам Халеп ведёт со счётом 5-2.

Четвёртый большой финал Симоны Халеп. Матчи 14-го дня «Ролан Гаррос»
Симона Халеп и Слоан Стивенс оспорят титул «Ролан Гаррос»-2018. У румынки было 3 поражения в финалах, а вот американка победила на US Open.
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