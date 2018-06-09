Халеп — вторая румынка в истории тенниса, победившая на «Ролан Гаррос»

Симона Халеп стала второй в истории румынской теннисисткой, победившей на «Ролан Гаррос». Ровно 40 лет назад Вирджиния Рузичи обыграла в финале югославку Миму Яушовец, чемпионку соревнований предыдущего года, со счётом 6:2, 6:2.



Кроме того, ровно 10 лет назад 16-летняя Халеп стала сильнейшей на юниорском «Ролан Гаррос», победив в финале свою соотечественницу Елену Богдан. Интересно, что по прошествии некоторого времени Рузичи стала менеджером Халеп.

Напомним, в прошлом году Симона проиграла финал «Ролан Гаррос» латвийке Елене Остапенко. В 2014-м она уступила в решающем матче россиянке Марии Шараповой.

Халеп победила на «Ролан Гаррос», впервые выиграв турнир «Большого шлема»