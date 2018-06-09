Халеп: в последнем гейме у меня было ощущение, словно я не могу дышать

Первая ракетка мира румынка Симона Халеп прокомментировала свою победу в финале «Ролан Гаррос» над американкой Слоан Стивенс (10) со счётом 3:6, 6:4, 6:1.



«Прежде всего спасибо вам всем! Я чувствовала вашу поддержку, это было великолепно. В последнем гейме у меня было ощущение, словно я не могу дышать. Я просто старалась не повторить то, что произошло год назад. Честно говоря, не могу поверить, что выиграла. Я так рада, что это случилось здесь, в Париже — особенном городе для меня.



Когда я проиграла свою подачу на старте второй партии, то подумала, что всё потеряно и нужно просто наслаждаться матчем», — сказала Халеп в послематчевом интервью на корте.

Халеп победила на «Ролан Гаррос», впервые выиграв турнир «Большого шлема»