Веснина поздравила Халеп с победой на «Ролан Гаррос»

Россиянка Елена Веснина, которая в ближайший понедельник, 11 июня, вместе с Екатериной Макаровой впервые в карьере станет первой ракеткой мира в парном разряде, поздравила румынку Симону Халеп с победой на кортах «Ролан Гаррос».



«Симона! Ты заслуживаешь этот титул „Ролан Гаррос“ больше, чем кто-либо. Поздравляю!» — написала Веснина в своём «твиттере».



Халеп в ходе прошлого сезона впервые стала сильнейшей теннисисткой мира и закончила его на первой строчке, но выиграть свой первый турнир «Большого шлема» смогла только сейчас, после трёх поражений в финалах.

Четвёртый большой финал Симоны Халеп. Матчи 14-го дня «Ролан Гаррос» Симона Халеп и Слоан Стивенс оспорят титул «Ролан Гаррос»-2018. У румынки было 3 поражения в финалах, а вот американка победила на US Open.