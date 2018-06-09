Стивенс: это не тот трофей, который мне хотелось завоевать, но он тоже прекрасен

Американка Слоан Стивенс прокомментировала поражение от румынки Симоны Халеп в финале «Ролан Гаррос» со счётом 6:3, 4:6, 1:6.



«Спасибо всем за эти две прекрасные недели. Это не тот трофей, который мне хотелось завоевать, но он тоже прекрасен.



Симона, поздравляю тебя с первым титулом на „Шлемах“! Ты хорошо смотришься с этим трофеем. Проигрыш в финале первой ракетке мира был для меня лучшим из всех вариантов поражения. Поздравляю и тебя, и твою команду.



Спасибо моей команде за поддержку. Вы великолепны, ребята. Без вас я не была бы здесь и не улыбалась бы сейчас», — цитирует Стивенс официальный сайт WTA.

Халеп победила на «Ролан Гаррос», впервые выиграв турнир «Большого шлема»