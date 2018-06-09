Халеп: я мечтала об этой победе с тех пор, как мне исполнилось 14 лет

Первая ракетка мира румынка Симона Халеп поделилась эмоциями после победы над американкой Слоан Стивенс в финале «Ролан Гаррос» со счётом 3:6, 6:4, 6:1.



«В прошлом году мне было тяжело говорить, потому что я проиграла матч. Я мечтала об этой победе с тех пор, как мне исполнилось 14 лет. Мне очень хотелось завоевать трофей именно здесь, во Франции. Было бы здорово ещё сыграть здесь в финале, на этом прекрасном корте.



Конечно, я поздравляю Слоан. В прошлом году ты выиграла US Open. Тебе удалось отличное возвращение после всех твоих травм. Уверена, впереди у тебя ещё немало финалов. Желаю удачи, и, надеюсь, травм у тебя больше не будет», — приводит слова Халеп официальный сайт тура.

Четвёртый большой финал Симоны Халеп. Матчи 14-го дня «Ролан Гаррос» Симона Халеп и Слоан Стивенс оспорят титул «Ролан Гаррос»-2018. У румынки было 3 поражения в финалах, а вот американка победила на US Open.