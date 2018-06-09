Кудрявцева проиграла Чжэн в первом круге квалификации в Ноттингеме

Россиянка Алла Кудрявцева не сумела выйти в финальный раунд квалификации турнира категории International в Ноттингеме (Великобритания), уступив китаянке Чжэн Сайсай (1) в трёх партиях — 6:3, 2:6, 1:6.



Теннисистки провели на корте 1 час 34 минуты. На счету Чжэн 4 эйса, 4 двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 17. Кудрявцева 1 раз подала навылет, допустила 5 двойных и использовала 3 брейк-пойнта из 11.



За выход в основную сетку Чжэн Сайсай поспорит с британкой Эллой Тэйлор (WC), которая победила австралийку Эбби Майерс (12) со счётом 4:6, 6:1, 6:4.