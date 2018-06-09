Эрбер и Маю впервые победили на «Ролан Гаррос» в парном разряде

Французы Пьер-Юг Эрбер и Николя Маю (6) впервые в карьере победили на домашнем турнире «Большого шлема». В финале «Ролан Гаррос» в мужском парном разряде они обыграли австрийца Оливера Мараха и хорвата Мате Павича (2) — 6:2, 7:6 (7:4). Ранее для Маю лучшим результатом в Париже был финал в 2013 году, а Эрбер не проходил дальше третьего раунда. При этом они выиграли US Open–2015 и Уимблдон-2016.



Теннисисты провели на корте 1 час 40 минут. Эрбер и Маю выполнили 7 эйсов, допустили 1 двойную ошибку и использовали 3 брейк-пойнта из 6. На счету Мараха и Павича 3 подачи навылет, 4 двойные и 1 реализованный брейк-пойнт из 7.

Четвёртый большой финал Симоны Халеп. Матчи 14-го дня «Ролан Гаррос» Симона Халеп и Слоан Стивенс оспорят титул «Ролан Гаррос»-2018. У румынки было 3 поражения в финалах, а вот американка победила на US Open.