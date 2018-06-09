Касаткина — о победе Халеп: это всё благодаря терпению и упорной работе

Первая ракетка России Дарья Касаткина поздравила румынскую теннисистку Симону Халеп с триумфом на «Ролан Гаррос». Касаткина дошла в Париже до четвертьфинала.



«Это всё благодаря терпению и упорной работе до седьмого пота. Самые искренние поздравления Симоне Халеп! Она настоящая чемпионка», — написала Касаткина в своём «твиттере».



Халеп в ходе прошлого сезона впервые стала сильнейшей теннисисткой мира и закончила его на первой строчке, но выиграть свой первый турнир «Большого шлема» смогла только сейчас, после трёх поражений в финалах.

Четвёртый большой финал Симоны Халеп. Матчи 14-го дня «Ролан Гаррос» Симона Халеп и Слоан Стивенс оспорят титул «Ролан Гаррос»-2018. У румынки было 3 поражения в финалах, а вот американка победила на US Open.