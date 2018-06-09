Федерер может сыграть с Кирьосом в полуфинале турнира в Штутгарте

Состоялась жеребьёвка турнира категории ATP 250 в Штутгарте (Германия). Здесь в тур вернётся швейцарец Роджер Федерер, который начнёт эти соревнования в ранге первой ракетки мира, если испанец Рафаэль Надаль проиграет австрийцу Доминику Тиму в финале «Ролан Гаррос». В случае победы Рафаэля у Роджера всё равно будет возможность вернуться на вершину — для этого ему нужно дойти в Штутгарте до финала.



Стартовый раунд Федерер, а также француз Люка Пуи (2), чех Томаш Бердых (3, WC) и австралиец Ник Кирьос (4) пропускают. Первым соперником Роджера станет либо немец Миша Зверев, либо кто-то из победителей квалификации. В четвертьфинале он может сыграть с канадцем Денисом Шаповаловым, а в полуфинале — с Кирьосом или с испанцем Фелисьяно Лопесом (8). Отметим, что Кирьос тоже пропустил почти весь грунтовый сезон, сыграв в одиночном разряде лишь турнир в Хьюстоне. После этого Ник получил травму локтя.

Российских теннисистов в основной сетке нет, однако в финал квалификации вышел Михаил Южный, который сыграет с белорусом Егором Герасимовым.

Посмотреть сетку турнира можно будет на «Чемпионате».