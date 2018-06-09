Мойя: мы с Надалем ещё поговорим о нервозных стартах последних матчей

Карлос Мойя, тренер 10-кратного победителя «Ролан Гаррос» Рафаэля Надаля, прокомментировал последние победы Надаля в Париже и поделился ожиданиями от финального матча с австрийцем Домиником Тимом.



«Бывает, что в начале матча он чувствует себя немного неуверенно, но это ощущение исчезает, когда он выходит вперёд в счёте. Мы заметили такую тенденцию в последних поединках — обычно такой неуверенности у Рафы вовсе нет. Однако в последних двух матчах такое было. Но то, как он провёл три сета в матче со Шварцманом после дождя и две последние партии с дель Потро, должно придать ему уверенности.



Мы ещё поговорим об этих нервозных стартах. Нельзя просто взять и забыть про них. Нужно иметь это в виду, но не придавать им слишком большого значения, иначе такие мысли засядут в голове, и это точно не будет помогать.



Это вотчина Рафы. Он знает ключи к этому корту и воспользуется этим преимуществом. Тем не менее будет нелегко, потому что он встретится с Домиником — единственным теннисистом, побеждавшим его на грунте в последние годы. Для него грунт является лучшим покрытием, так что он трудный соперник», — сказал Мойя в интервью Cadena Cope.