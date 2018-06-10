Агасси: я был не тем человеком, который нужен Джоковичу

Экс-первая ракетка мира, обладатель карьерного «Большого шлема» американец Андре Агасси рассказал о причинах расставания с сербом Новаком Джоковичем, которого он тренировал с прошлогоднего «Ролан Гаррос» до конца марта нынешнего года.



«Ничего конкретно не произошло. Цель была в том, чтобы помочь ему с приёмом подачи. Я люблю его теннис и хочу, чтобы он вернулся на топ-уровень как можно скорее. Он нужен теннису. Однако из-за проблем с локтем ему было тяжело прибавлять, было тяжело помочь ему.



Всё шло очень медленно. И у него своё понимание тенниса, а у меня — своё, и мы оба вполне довольны этим. Но когда я увидел, что мои слова, мои советы ему не помогают, смысла продолжать не было. Я был не тем человеком, который нужен Джоковичу. Но я не в обиде, и я делал это потому, что хотел. Это не была официальная работа.



Мы с Новаком по-прежнему уважительно относимся друг к другу. Всё в его руках. Он хочет снова побеждать», — сказал Агасси в интервью Marca.

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