Халеп: подумала, что снова не выиграю, а потом начала брать геймы один за другим

Первая ракетка мира, румынка Симона Халеп проанализировала ход матча с американкой Слоан Стивенс в финале «Ролан Гаррос», в котором одержала волевую победу со счётом 3:6, 6:4, 6:1.



«Я сказала себе, что, видимо, снова не выиграю в этот раз, но ничего страшного — нужно просто продолжать играть. А потом я начала брать один гейм за другим. В прошлом году то же самое случилось со мной, только наоборот — я взяла сет и вела во втором с брейком, а в итоге потерпела поражение. Тогда я подумала, что у меня есть шанс отыграться и победить. Я поверила в это, и моя игра стала более расслабленной. Я стала действовать более разнообразно, и это помогло мне победить.



Я много раз играла со Стивенс и знала, что она очень серьёзная соперница. Я была готова к трёхчасовому матчу, знала, что будет много длинных розыгрышей, придётся много бегать. Думаю, самое главное, что я сохраняла концентрацию и не сдавалась», — цитирует Халеп официальный сайт WTA.

Четвёртый большой финал Симоны Халеп. Матчи 14-го дня «Ролан Гаррос» Симона Халеп и Слоан Стивенс оспорят титул «Ролан Гаррос»-2018. У румынки было 3 поражения в финалах, а вот американка победила на US Open.