Стивенс: как бы тяжело ни было достичь чего-то, всегда есть свет в конце туннеля

Американка Слоан Стивенс прокомментировала финал «Ролан Гаррос» с первой ракеткой мира румынкой Симоной Халеп, который она проиграла со счётом 6:3, 4:6, 1:6.



«Просто она прибавила и начала играть лучше, чем в первой половине матча. Иногда такое случается, когда встречаешься с соперницей такого уровня. Я мало что могла сделать. Старалась изо всех сил, но в итоге победила сильнейшая в этом матче.



Оценить последний год одним словом? Может быть, стойкость? Я продолжала идти вперёд, даже когда это было тяжело. Верила в себя даже тогда, когда другие не верили.



Ещё хочу заметить, что недавно в „твиттере“ все писали, что я не могу выигрывать матчи нигде за пределами США. Думаю, финал „Ролан Гаррос“ говорит сам за себя. Можете теперь делать „твиты“ и „ретвиты“ на этот счёт, ребята.



У Халеп был долгий и тяжёлый путь к этой победе. Рада, что она выиграла свой первый турнир „Большого шлема“. Это особенный момент. Как бы тяжело ни было добиться чего-то, всегда есть свет в конце туннеля. Я рада, что она вышла на этот свет. Это очень красивая история, и я могу только порадоваться за неё», — приводит слова Стивенс официальный сайт WTA.

Четвёртый большой финал Симоны Халеп. Матчи 14-го дня «Ролан Гаррос» Симона Халеп и Слоан Стивенс оспорят титул «Ролан Гаррос»-2018. У румынки было 3 поражения в финалах, а вот американка победила на US Open.