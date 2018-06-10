Халеп: звание первой ракетки мира помогло мне чувствовать себя расслабленнее

Румынка Симона Халеп рассказала об особенном отношении к Парижу и «Ролан Гаррос», а также о том, что звание первой ракетки мира помогло ей победить на турнире «Большого шлема».



«Трофей тяжёлый и прекрасный. Видя фотографии других теннисисток с ним, я всегда мечтала прикоснуться к нему, взять его в руки. Я очень счастлива, что сейчас он у меня.



Когда я победила на юниорском „Ролан Гаррос“, то сказала себе, что если однажды выиграю турнир „Большого шлема“ в профессиональном туре, то хочу, чтобы это произошло здесь. Это особенное место, оно навсегда в моём сердце. Париж — мой любимый город, очень романтический.



Когда в прошлом году я стала первой ракеткой мира, это придало мне уверенности в себе. Я стала чувствовать себя немного более расслабленно, потому что уже добилась чего-то очень значимого. После этого я нацеливалась на победу на „Шлеме“, и теперь этот трофей у меня», — приводит слова Халеп официальный сайт тура.

Четвёртый большой финал Симоны Халеп. Матчи 14-го дня «Ролан Гаррос» Симона Халеп и Слоан Стивенс оспорят титул «Ролан Гаррос»-2018. У румынки было 3 поражения в финалах, а вот американка победила на US Open.