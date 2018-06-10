Тренер Гоффена: надо превзойти Надаля физически и психологически, чтобы победить

Бельгиец Тьерри ван Клемпут, тренирующий своего соотечественника Давида Гоффена, в интервью L'Equipe выделил четыре главных элемента, необходимые для шанса на победу над испанцем Рафаэлем Надалем на грунтовых кортах. В финале «Ролан Гаррос» Рафаэль сыграет с австрийцем Домиником Тимом.



«В первую очередь скажу, что победить Надаля можно только тогда, когда он сам играет не на максимуме. Например, в этом году он проиграл Тиму в Мадриде. В прежние годы на харде он уступал таким игрокам, как Давыденко или Южный, которые играли очень плоскими ударами и не давали ему времени на подготовку.



Способ бороться за победу есть. Например, тактика Давида в Барселоне, хоть он и проиграл со счётом 4:6, 0:6, была хороша. Проблема в том, что нужно воплощать её в жизнь на протяжении всего матча, а это сложно и технически, и психологически.



Главное, что помогает Надалю вновь доминировать на грунте — не вернувшаяся уверенность в ударах, а вернувшаяся уверенность в игре в защите. Он бегает лучше и больше, чем в прежние годы. При этом он может и здорово атаковать.



Чтобы обыграть Надаля, нужно собрать воедино четыре элемента: техническую и тактическую стабильность, правильный выбор времени и типа выполняемых ударов, психологическое превосходство и физическое превосходство», — сказал ван Клемпут.

10-я грунтовая битва Надаля и Тима. Матчи 15-го дня «Ролан Гаррос» Надаль и Тим встретятся на грунте в 10-й раз. Три победы у австрийца. Сможет ли Рафаэль завоевать 11-й титул на «РГ» и защитить «единицу»?