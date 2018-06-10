Текстовая онлайн-трансляция матча Надаль — Тим на «Ролан Гаррос»

10 июня в Париже пройдёт финальный поединок Открытого чемпионата Франции, в котором сыграют испанец Рафаэль Надаль (1) и австриец Доминик Тим (7). Начало поединка запланировано на 16:00 по московскому времени. По личным встречам 10-кратный победитель «Ролан Гаррос» ведёт со счётом 6-3. При этом все матчи между ними прошли на песчаных кортах, то есть Тим трижды побеждал Надаля на грунте, в том числе в этом году.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния.

В случае победы Рафаэль сохранит первую строчку рейтинг-листа, оставшись впереди швейцарца Роджера Федерера на 100 очков.