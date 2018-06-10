Эрбер: нет лучшего чувства, чем выиграть дома, на «Ролан Гаррос»

Француз Пьер-Юг Эрбер, вместе со своим соотечественником Николя Маю победивший австрийца Оливера Мараха и хорвата Мате Павича в финале «Ролан Гаррос» в парном разряде, прокомментировал этот успех.



«Если есть турнир, на котором хочется победить больше всего, когда ты из Франции, то это „Ролан Гаррос“. Это настоящая мечта. Конечно, больше думают об одиночном турнире, но победа в паре тоже важна. Нет лучшего чувства, чем выиграть дома», — приводит слова Эрбера официальный сайт ATP.

Ранее Эрбер и Маю побеждали на Уимблдоне и на US Open.