Маю: сложно передать все эмоции. Это неописуемо, просто чистое счастье

Француз Николя Маю, с 18-й попытки выигравший «Ролан Гаррос» в парном разряде, вспомнил о поражении от американцев Боба и Майка Брайанов на тай-брейке третьей партии в финале 2013 года, когда играл вместе с Микаэлем Льодра, и поблагодарил своего нынешнего напарника, Пьера-Юга Эрбера.



«Поражение в 2013 году было очень болезненным. Я тогда думал, что это мой единственный шанс выиграть „Ролан Гаррос“. Но благодаря Пьеру-Югу спустя пять лет мы здесь. Я счастлив, и могу сказать, что между поражением и победой в финале есть огромная разница. Сложно передать все эмоции, которые мы пережили — когда реализовали матчбол и сразу после этого. Это неописуемо. Просто чистое счастье.



То, что финал мы сыграли на центральном корте, стало отличным сюрпризом. Не знаю, был ли аншлаг, но у нас было ощущение, что там яблоку негде упасть. Мы слышали „Вперёд, синие!“ и „Марсельезу“ в конце матча. Такие моменты я никогда не забуду», — приводит слова Маю официальный сайт ATP.

Эрбер и Маю впервые победили на «Ролан Гаррос» в парном разряде