Южный вышел в основную сетку турнира в Штутгарте, обыграв Герасимова

Россиянин Михаил Южный (1) уверенно прошёл квалификацию турнира категории ATP 250 в Штутгарте (Германия). В финальном раунде отборочных соревнований этого травяного турнира Михаил победил белоруса Егора Герасимова со счётом 6:3, 6:2.



Поединок продолжался ровно час. Южный выполнил два эйса, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из пяти. В активе Герасимова две подачи навылет. Ни двойных ошибок, ни брейк-пойнтов у него не было.



Соперник Михаила в основной сетке определится позже, после завершения всех четырёх отборочных матчей.

Южный успешно стартовал в квалификации турнира в Штутгарте