Курье: в победе Халеп есть некоторый романтический налёт справедливости

Бывшая первая ракетка мира, американец Джим Курье прокомментировал победу румынки Симоны Халеп над американской теннисисткой Слоан Стивенс в финале «Ролан Гаррос».



«Думаю, есть некоторый романтический налёт справедливости в том, что Симона Халеп выиграла, и в том, как она это сделала. В прошлом году победа на „Ролан Гаррос“ была близка, но она упустила этот момент. Теперь уже Слоан Стивенс взяла первый сет и вела с брейком во втором, после чего Симона перевернула ход игры. Слоан великолепно провела турнир, но у меня было ощущение, что в третьем сете Халеп физически превосходила её. Она заслужила эту победу», — сказал Курье в интервью ITV.

Халеп победила на «Ролан Гаррос», впервые выиграв турнир «Большого шлема»