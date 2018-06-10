Эванс: надеюсь получить «уайлд-кард» на Уимблдон

Британец Даниэль Эванс, однолетняя дисквалификация которого за употребление кокаина истекла 23 апреля этого года, надеется выступить на Уимблдоне. После возвращения он сыграл на челленджерах в Глазго, Лафборо и Сурбитоне, где получал специальные приглашения в квалификацию. В Сурбитоне он уже вышел в полуфинал, и ему предоставили «уайлд-кард» в основную сетку челленджера в Ноттингеме, который пройдёт на следующей неделе.



«Я ещё жду „уайлд-кард“ на Уимблдон. Считаю, что если настраивать себя на такой ход мыслей, то они могут материализоваться. При этом я понимаю, что с человеческой точки зрения, вероятно, не заслуживаю этого приглашения, но с точки зрения результатов скорее да, чем нет. Конечно, я хочу получить „уайлд-кард“, но не знаю, дадут ли мне её.



То, что я сделал, было глупо и непрофессионально. Если в этом году я не сыграю ни в основной сетке Уимблдона, ни в отборочных соревнованиях, ни в предварительной квалификации, то виноват в этом буду только я сам. Каким примером я буду для других, если сразу после дисквалификации вернусь туда, где выступал до того? Но я считаю, что достаточно хорош, чтобы пройти через предварительные отборочные соревнования и квалификацию», — приводит слова Эванса Tennis World USA.

Эванс: больше никогда не буду принимать кокаин, это страшный наркотик