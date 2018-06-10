Цириак: у Чеккинато есть всё, чтобы показывать хороший теннис

Бывший румынский теннисист, бизнесмен Ион Цириак оценил выступление итальянца Марко Чеккинато на «Ролан Гаррос». 25-летний игрок, ранее ни разу не выигрывавший матчей на турнирах «Большого шлема», сенсационно дошёл в Париже до полуфинала, обыграв в том числе испанца Пабло Карреньо-Бусту, бельгийца Давида Гоффена и серба Новака Джоковича.



«У этого парня есть всё, чтобы показывать хороший теннис — отличный тактический арсенал, превосходная техника, удары с обеих рук. К тому же он быстр и умён, а ещё стабилен психологически. Даже в проигранном полуфинале с Тимом он показывал это на протяжении двух партий. Почти два часа шла хорошая игра. Тим, вероятно, заранее верил, что он почти в финале, но Чеккинато думал иначе и заставил Тима показывать свой лучший теннис.



Я не знаю, почему он до сих пор не был в топ-25 или топ-30, но, возможно, это окажется его потолком. Странно, что он дошёл в Париже до полуфинала и завоевал титул в Будапеште, но перед этим никогда не добивался ничего значимого. В любом случае теперь у Италии есть над кем работать. Не знаю, что у них с молодыми талантами, но и у Чеккинато впереди ещё несколько лет карьеры», — сказал Цириак в интервью Ubitennis.

Тим в трёх сетах победил Чеккинато и стал первым финалистом «Ролан Гаррос»