Хьюитт: Томичу надо работать гораздо больше и усерднее для возвращения в сборную

Австралиец Ллейтон Хьюитт, капитан сборной своей страны в Кубке Дэвиса, оценил нынешнюю форму Бернарда Томича, а также поделился мнением о Нике Кирьосе и других австралийских игроках.



«Ему нужно работать гораздо больше и усерднее, если он хочет вернуться в сборную, это точно. Объективно говоря, он молодец, что прошёл квалификацию на „Ролан Гаррос“. Но потом он без особой борьбы проиграл „лаки-лузеру“, и это было разочаровывающе. Ему предстоит длинный путь, чтобы вернуться туда, где он когда-то был, — длинный и тяжёлый.



Ник — наша главная надежда. Если бы он подошёл к „Ролан Гаррос“ здоровым, то я ожидал бы увидеть его на второй неделе турнира.



У других австралийцев была сложная сетка. Алекс де Минор проиграл Кайлу Эдмунду, Джеймс Дакворт играл с Чиличем, Миллман — с Шаповаловым. К тому же они молоды. Надеюсь, в перспективе им удастся войти в топ-50», — приводит слова Хьюитта Tennis World USA.