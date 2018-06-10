Кафельников: Тиму будет очень сложно остановить Надаля, но шансы есть

Экс первая ракетка мира, двукратный победитель турниров «Большого шлема», олимпийский чемпион россиянин Евгений Кафельников — оценил шансы австрийца Доминика Тима в финале «Ролан Гаррос» против испанца Рафаэля Надаля.



«Остановить Рафу будет очень сложно, но шансы есть. Несколько недель назад в Мадриде Тим показал, что способен на это. Конечно, это другой турнир, здесь пятисетовые матчи, и сильнейший почти всегда побеждает. В трёхсетовых матчей больше сенсаций, чем в пятисетовых. Бесспорно, Рафа — фаворит, но такой парень, как Тим, может создать ему реальные проблемы.



Прежде всего он должен верить, что может сохранять высокий уровень игры на протяжении всего матча — пяти сетов, если понадобится. Мне кажется, одна из главных проблем в том, что игроки, выходя на корт против Надаля, не верят в себя. У них нет чувства, что они физически готовы биться с ним пять сетов. В результате они сразу оказываются в проигрышной ситуации — уступают первый сет и думают: «Теперь нет никаких шансов на то, что я выиграю три сета, меня не хватит физически». Нужно осознавать, что после первой партии матч не заканчивается. Это поможет сыграть хорошо», — сказал Кафельников в интевью Sportklub.rs.