Надаль: чтобы победить Тима, мне нужно показать свой лучший теннис

Первая ракетка мира и десятикратный чемпион «Ролан Гаррос» испанец Рафаэль Надаль поделился ожиданиями от встречи с австрийцем Домиником Тимом в финальном матче этого турнира «Большого шлема».



«Это будет очень тяжёлый матч против отличного игрока. Мне нужно показать свой лучший теннис, чтобы были шансы на победу. Хорошо, что в этом грунтовом сезоне я уже провёл много поединков. Это должно помочь мне сыграть в финале „Ролан Гаррос“ свой лучший матч на песчаных кортах в этом году», — приводит слова Надаля официальный сайт тура.

10-я грунтовая битва Надаля и Тима. Матчи 15-го дня «Ролан Гаррос» Надаль и Тим встретятся на грунте в 10-й раз. Три победы у австрийца. Сможет ли Рафаэль завоевать 11-й титул на «РГ» и защитить «единицу»?