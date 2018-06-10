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Тим: я прошёл длинный путь и не хочу проиграть в финале

Тим: я прошёл длинный путь и не хочу проиграть в финале
Теннис / Ролан Гаррос 2018

Австриец Доминик Тим рассказал об отношении к чемпиону «Ролан Гаррос», своему соотечественнику Томасу Мустеру и поделился ожиданиями от финала с испанцем Рафаэлем Надалем.

«Он — ролевая модель для любого австрийского игрока. Это самая большая фигура в нашем виде спорта за историю Австрии.

Я знаю, как играть с Надалем, и у меня есть план. Если я хочу победить его, то должен действовать так же, как в Риме и Мадриде, когда обыгрывал его. Но я понимаю, что здесь условия подходят ему больше, чем в Мадриде.

Конечно, я буду испытывать давление, особенно с учётом того, что это финал турнира „Большого шлема“. Я прошёл длинный путь и не хочу проиграть в финале. Но с другой стороны, мне противостоит Рафа, так что давление должен испытывать больше он, чем я», — цитирует Тима официальный сайт ATP.

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