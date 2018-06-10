Тим: я прошёл длинный путь и не хочу проиграть в финале

Австриец Доминик Тим рассказал об отношении к чемпиону «Ролан Гаррос», своему соотечественнику Томасу Мустеру и поделился ожиданиями от финала с испанцем Рафаэлем Надалем.



«Он — ролевая модель для любого австрийского игрока. Это самая большая фигура в нашем виде спорта за историю Австрии.



Я знаю, как играть с Надалем, и у меня есть план. Если я хочу победить его, то должен действовать так же, как в Риме и Мадриде, когда обыгрывал его. Но я понимаю, что здесь условия подходят ему больше, чем в Мадриде.



Конечно, я буду испытывать давление, особенно с учётом того, что это финал турнира „Большого шлема“. Я прошёл длинный путь и не хочу проиграть в финале. Но с другой стороны, мне противостоит Рафа, так что давление должен испытывать больше он, чем я», — цитирует Тима официальный сайт ATP.

10-я грунтовая битва Надаля и Тима. Матчи 15-го дня «Ролан Гаррос» Надаль и Тим встретятся на грунте в 10-й раз. Три победы у австрийца. Сможет ли Рафаэль завоевать 11-й титул на «РГ» и защитить «единицу»?