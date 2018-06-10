Надаль: в матче с Тимом в Монте-Карло результат был ненормальным

Испанец Рафаэль Надаль попытался объяснить свою разгромную победу над австрийцем Домиником Тимом в четвертьфинале «Мастерс 1000» в Монте-Карло в этом году (6:0, 6:2).



«Это ненормальный результат против такого игрока, как Тим. Он дважды был в полуфинале „Ролан Гаррос“, играл в финалах в Барселоне и Мадриде, в полуфинале Рима. Он один из лучших игроков в мире, особенно на грунте. Думаю, я просто сыграл здорово. Я действовал агрессивно, и всё работало идеально — бэкхенд, форхенд, подача. Я здорово оборонялся и принимал. Больше сказать нечего», — цитирует Надаля официальный сайт ATP.

10-я грунтовая битва Надаля и Тима. Матчи 15-го дня «Ролан Гаррос» Надаль и Тим встретятся на грунте в 10-й раз. Три победы у австрийца. Сможет ли Рафаэль завоевать 11-й титул на «РГ» и защитить «единицу»?