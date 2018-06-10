Тим: в матче с Надалем в Мадриде моим главным оружием были удары с задней линии

Австриец Доминик Тим вспомнил свою победу над испанцем Рафаэлем Надалем в четвертьфинале «Мастерс 1000» в Мадриде в этом году (7:5, 6:3), выделив ключевые элементы своей игры в том поединке.
«Лучше всего работали мои удары с задней линии. Мне удавалось действовать очень агрессивно. Думаю, это было моим главным оружием в том матче. В то же время я бил с запасом, не делал много глупых ошибок — это тоже было важно», — приводит слова Тима официальный сайт ATP.
Встреча в финале «Ролан Гаррос»-2018 — третья для Тима и Надаля в этом сезоне. В первом матче Рафаэль разгромил Доминика со счётом 6:0, 6:2 в четвертьфинале «Мастерс 1000» в Монте-Карло.
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