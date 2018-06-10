Петкович: ненавистники Халеп, подавитесь своими словами!

Немецкая теннисистка Андреа Петкович поздравила румынку Симону Халеп с победой на Открытом чемпионате Франции.



«Все ненавистники Халеп, которые говорили, что она не выиграет турнир «Большого шлема» из-за психологической неустойчивости, подавитесь своими словами! У каждого человека свой срок, и зачастую неудачи являются шагами вперёд на пути к заветной цели. Поздравляю, Симона! Ты многому нас научила», — написала Петкович на своей странице в сети «Твиттер».



Халеп завоевала первый титул на турнире «Большого шлема», обыграв в финале «Ролан Гаррос» американку Слоан Стивенс со счётом 3:6, 6:4, 6:1.

Теперь не «бесшлемница»! Халеп впервые выиграла большой трофей Халеп с четвёртой попытки выиграла первый «Шлем». Победив в финале «Ролан Гаррос» Стивенс, она стала первой румынской чемпионкой за 40 лет.