Корретха: Джокович входит в пятёрку лучших игроков за всю историю тенниса

Экс вторая ракетка мира, двукратный финалист Открытого чемпионата Франции и бывший капитан сборной Испании в Кубке Дэвиса Алекс Корретха высоко оценил мастерство серба Новака Джоковича.



«Мне нравится Новак и его боевой дух. Он завоевал 12 титулов на турнирах «Большого шлема» и выиграл немало итоговых турниров года. Кроме того, Джокович прекрасно чувствует себя на любом покрытии. Я бы назвал его идеальным теннисистом.



На мой взгляд, Новак входит в пятёрку лучших игроков за всю историю тенниса. Впрочем, у него ещё есть время для того, чтобы улучшить позицию. Он может играть агрессивно, может обороняться, у Новака ДНК чемпиона. Я хочу, чтобы Джокович как можно скорее вернулся на привычный уровень», — приводит слова Корретхи Tennis World USA.