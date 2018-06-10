Савиных пробилась в основную сетку турнира в Ноттингеме

Россиянка Валерия Савиных (11) вышла в основную сетку травяного турнира категории International в Ноттингеме (Великобритания). В заключительном квалификационном раунде 27-летняя уроженка Екатеринбурга обыграла австралийку Лизетт Кабреру (3) со счётом 6:7 (3:7), 7:5, 6:3.



Матч длился 2 часа 17 минут. Савиных выполнила 2 подачи навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 18. На счету австралийки 2 эйса, 3 двойные ошибки и 11 упущенных брейк-пойнтов.



Призовой фонд турнира, который завершится 17 июня, составляет $ 250 тыс.