Надаль уверенно обыграл Тима и в 11-й раз стал победителем «Ролан Гаррос»

Испанский теннисист Рафаэль Надаль стал 11-кратным победителем «Ролан Гаррос». В финальном матче первая ракетка турнира обыграл австрийца Доминика Тима (7) со счётом 6:4, 6:3, 6:2.



Теннисисты провели на корте 2 часа 42 минуты. Надаль обошёлся без подач навылет, допустил 3 двойные ошибки, реализовал 5 брейк-пойнтов из 17, активно выиграл 26 очков и допустил 24 невынужденные ошибки. У Тима 6 эйсов, 5 двойных ошибок, 2 упущенных брейк-пойнта, 34 виннера и 41 невынужденная ошибка.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

32-летний уроженец Манакора завоевал 17-й титул на турнирах «Большого шлема» («Ролан Гаррос» — 11, US Open – 3, Уимблдон – 2, Australian Open — 1).