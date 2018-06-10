Надаль сохранит звание первой ракетки мира, Федерер останется вторым

Испанец Рафаэль Надаль остался на вершине рейтинга ATP, завоевав 11-й титул на Открытом чемпионате Франции.



Уроженец Манакора сохранит звание первой ракетки мира в обновлённом рейтинге от 11 июня, его отрыв от швейцарца Роджера Федерера составит 100 очков. Впрочем, у 36-летнего спортсмена есть возможность вернуться на первую строчку в мужской табели о рангах – для этого ему нужно дойти до финала на травяном турнире в Штутгарте, который состоится на следующей неделе.



Соревнования в Германии будут для уроженца Базеля первыми с марта, поскольку он пропустил грунтовый сезон. За это время Надаль победил на турнирах в Монте-Карло, Барселоне, Риме и на Открытом чемпионате Франции.

Рафаэль Надаль не успокоится, пока не побьёт все рекорды Роджера Федерера Надаль снова сместил Федерера с первой строчки рейтинга ATP, установив новые рекорды, и будет лидером как минимум до конца «Ролан Гаррос».