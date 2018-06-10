Надаль: даже не мечтал, что смогу выиграть «Ролан Гаррос» 11 раз

Испанский теннисист Рафаэль Надаль (1) прокомментировал победу над австрийцем Домиником Тимом (7) со счётом 6:4, 6:3, 6:2 в финале Открытого чемпионата Франции. 32-летний спортсмен завоевал 11-й титул на «Ролан Гаррос».
«Это замечательное достижение. Не могу описать чувства, поскольку даже не мечтал об 11 титулах, завоёванных на «Ролан Гаррос». По правде говоря, невозможно думать о чем-то подобном», — приводит слова Надаля пресс-служба турнира.
Итоговая победа в Париже позволила Надалю сохранить звание первой ракетки мира, его отрыв от швейцарца Роджера Федерера составит 100 очков.
Рафаэль Надаль не успокоится, пока не побьёт все рекорды Роджера Федерера
Надаль снова сместил Федерера с первой строчки рейтинга ATP, установив новые рекорды, и будет лидером как минимум до конца «Ролан Гаррос».