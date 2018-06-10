Надаль: даже не мечтал, что смогу выиграть «Ролан Гаррос» 11 раз

Испанский теннисист Рафаэль Надаль (1) прокомментировал победу над австрийцем Домиником Тимом (7) со счётом 6:4, 6:3, 6:2 в финале Открытого чемпионата Франции. 32-летний спортсмен завоевал 11-й титул на «Ролан Гаррос».



«Это замечательное достижение. Не могу описать чувства, поскольку даже не мечтал об 11 титулах, завоёванных на «Ролан Гаррос». По правде говоря, невозможно думать о чем-то подобном», — приводит слова Надаля пресс-служба турнира.



Итоговая победа в Париже позволила Надалю сохранить звание первой ракетки мира, его отрыв от швейцарца Роджера Федерера составит 100 очков.