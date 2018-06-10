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Савиных сыграет с Дуань Инъин в первом круге турнира в Ноттингеме

Савиных сыграет с Дуань Инъин в первом круге турнира в Ноттингеме
Теннис / WTA

Состоялось распределение победительниц квалификации по основной сетке травяного турнира категории International в Ноттингеме (Великобритания).

Россиянка Валерия Савиных в первом круге встретится с китаянкой Дуань Инъин. Победительница этого матча во втором круге встретится с победительницей противостояния Эшли Барти (Австралия, 1) – Стефани Фёгель (Швейцария).

Ноттингем. Женщины. Распределение победительниц квалификации по основной сетке

Дуань Инъин (Китай) – Валерия Савиных (Россия, Q)
Ирина Фалькони (США, Q) – Арина Родионова (Австралия)
Магдалена Фрех (Польша, LD) – Чжэн Сайсай (Китай, Q)
Хитер Уотсон (Великобритания) – Дэниелла Лао (США, Q)
Мона Бартель (Германия) – Кэйти Суон (Великобритания, Q)
Елена-Габриэла Русе (Румыния, Q) – Магдалена Рыбарикова (Словакия, 2).

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