Савиных сыграет с Дуань Инъин в первом круге турнира в Ноттингеме

Состоялось распределение победительниц квалификации по основной сетке травяного турнира категории International в Ноттингеме (Великобритания).



Россиянка Валерия Савиных в первом круге встретится с китаянкой Дуань Инъин. Победительница этого матча во втором круге встретится с победительницей противостояния Эшли Барти (Австралия, 1) – Стефани Фёгель (Швейцария).



Ноттингем. Женщины. Распределение победительниц квалификации по основной сетке



Дуань Инъин (Китай) – Валерия Савиных (Россия, Q)

Ирина Фалькони (США, Q) – Арина Родионова (Австралия)

Магдалена Фрех (Польша, LD) – Чжэн Сайсай (Китай, Q)

Хитер Уотсон (Великобритания) – Дэниелла Лао (США, Q)

Мона Бартель (Германия) – Кэйти Суон (Великобритания, Q)

Елена-Габриэла Русе (Румыния, Q) – Магдалена Рыбарикова (Словакия, 2).



