Ферреро: А. Звереву рано думать о победе на турнире «Большого шлема»

Экс первая ракетка мира Хуан Карлос Ферреро поделился мнением об игре немца Александра Зверева, с которым он работал в качестве тренера.



«Я думаю, что ему нужно время, нужен опыт. На парня оказывают серьёзное давление, но ему ещё рано думать о победе на турнире «Большого шлема». Александр должен прогрессировать, ему необходимо прочувствовать атмосферу подобных турниров. Это совсем иные соревнования, нежели «Мастерсы» или итоговый турнир года», — цитирует Ферреро Tennis World USA.



Зверев впервые в карьере вышел в четвертьфинал турнира «Большого шлема». В Париже он уступил на этой стадии австрийцу Доминику Тиму.