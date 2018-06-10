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Энквист: Джокович нашёл новую мотивацию, он проявит себя во второй половине года

Энквист: Джокович нашёл новую мотивацию, он проявит себя во второй половине года
Теннис / ATP

Экс четвёртая ракетка мира швед Томас Энквист остался доволен выступлением серба Новака Джоковича на «Ролан Гаррос». Уроженец Белграда дошёл до четвертьфинала, где уступил итальянцу Марко Чеккинато.

«За исключением некоторых деталей, игра Джоковича не оставила никаких вопросов. Такой легендарный теннисист не мог всё забыть и растерять. Новаку нужно было разжечь огонь внутри себя, сохранить концентрацию и найти новую мотивацию. Он сделал это и хорошо выступил в Риме и Париже. Я уверен, что эти результаты помогут ему проявить себя во второй половине сезона», — приводит слова Энквиста Tennis World USA.

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