Надаль: я не могу бороться со временем, но при этом продолжаю побеждать

Испанец Рафаэль Надаль (1) поделился эмоциями после победы над австрийцем Домиником Тимом (7) со счётом 6:4, 6:3, 6:2 в финале Открытого чемпионата Франции.



«Я очень рад, что сохранил первое место в мировом рейтинге, но на данном этапе самое важное – 11-й титул на «Ролан Гаррос». Мне 32 года, и я не могу бороться со временем, но при этом продолжаю побеждать. Теннис – важная часть моей жизни, я не беспокоюсь по поводу будущего. Здорово, что мне удалось вернуться на высокий уровень после травм. За свою карьеру я завоевал больше титулов, чем мог себе представить», — цитирует Надаля пресс-служба ATP.



Надаль останется первой ракеткой мира как минимум до конца следующей недели.