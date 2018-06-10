Халеп: спала с трофеем «Ролан Гаррос», как ребёнок с игрушкой

Румынская теннисистка Симона Халеп призналась, что почувствовала облегчение после победы на «Ролан Гаррос». Уроженка Констанцы впервые в карьере победила на турнире «Большого шлема», обыграв в финале американку Слоан Стивенс со счётом 3:6, 6:4, 6:1.



«Чувствую ли я себя как-то иначе? Не совсем. Чувствую облегчение, поскольку всё закончилось и я наконец-то смогла завоевать трофей. После победы на Открытом чемпионате Франции я спала совсем немного, но сделала это с трофеем, как ребёнок с игрушкой.



В субботу вечером мы организовали небольшую вечеринку, после чего я отправилась в номер, но при этом эмоции не оставляли меня. Тренер сказал, что я ещё не поняла, что сделала. Наверняка в ближайшие дни ситуация изменится. Сейчас я чувствую себя хорошо», — цитирует Халеп официальный сайт WTA.

Теперь не «бесшлемница»! Халеп впервые выиграла большой трофей Халеп с четвёртой попытки выиграла первый «Шлем». Победив в финале «Ролан Гаррос» Стивенс, она стала первой румынской чемпионкой за 40 лет.