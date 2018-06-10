Клейстерс: не сомневаюсь, что Джокович снова добьётся успеха

Экс первая ракетка мира, 4-кратная победительница турниров «Большого шлема» бельгийка Ким Клейстерс порассуждала о попытке серба Новака Джоковича вернуться на высокой уровень.



«Конечно, Новаку по силам вернуться на лидирующие позиции. Вы не в состоянии получать хорошие результаты, когда травмированы. Насколько мне известно, у Джоковича были серьёзные проблемы с локтем, что не могло не сказаться на его карьере. У всех спортсменов бывают взлёты и падения, и Новак не исключение. Нужно верить в себя, что и делает Джокович, поэтому я не сомневаюсь, что он вернётся на высокий уровень. Ему по силам добиться успеха», — цитирует бельгийку Kurir.

Войти в одну реку дважды. Джокович и Вайда снова стали побеждать Новак Джокович на турнире в Монте-Карло прервал серию из трёх поражений. Насколько успешным будет сотрудничество с бывшим тренером Вайдой?