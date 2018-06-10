Надаль: «Ролан Гаррос» — особенный для меня турнир

Испанец Рафаэль Надаль (1) после победы над австрийцем Домиником Тимом (7) со счётом 6:4, 6:3, 6:2 в финале «Ролан Гаррос» рассказал о значимости для него соревнований в столице Франции.



«Возвращение после травмы в сочетании с победами на турнирах в Монте-Карло, Барселоне, Риме и в Париже – очень эмоциональный момент. Трудно описать чувства, когда весь стадион аплодирует тебе после победы на мэйджоре. Очень важно, что этот трофей снова со мной, он многое для меня значит. Как всем известно, для меня «Ролан Гаррос» — самый важный турнир года. Впрочем, я всегда говорю одно и то же. Конечно, есть множество важных турниров, но соревнования в Париже – особенные», — цитирует Надаля официальный сайт ATP.

Рафаэль Надаль не успокоится, пока не побьёт все рекорды Роджера Федерера Надаль снова сместил Федерера с первой строчки рейтинга ATP, установив новые рекорды, и будет лидером как минимум до конца «Ролан Гаррос».