Ферреро: Тим способен добиться успеха при игре на любом покрытии

Экс первая ракетка мира испанец Хуан-Карлос Ферреро поделился мнением об австрийском теннисисте Доминике Тиме.



«Тим лучше всего играет на грунтовой поверхности, но я считаю, что он способен здорово выступать на любом покрытии. У австрийца сильные удары, он может везде добиться успеха. Тиму нет смысла менять игровой стиль», — приводит слова Ферреро Tennis World USA.



На Открытом чемпионате Франции Тим дошёл до финала, где в трёх сетах уступил испанцу Рафаэлю Надалю, завоевавшему 11-й титул в Париже.

Король остался на троне. Надаль в 11-й раз победил на «Ролан Гаррос» Надаль победил Тима и в 11-й раз выиграл «Ролан Гаррос». Он остался первым в рейтинге и отстаёт от Федерера на три титула «Большого шлема».