Рублёв опустился на седьмую позицию в чемпионской гонке U21

Россиянин Андрей Рублёв опустился на седьмую строчку в чемпионской гонке U21. Его опередил австралиец Алекс де Минор. Испанец Хауме Мунар поднялся на восьмую строчку, норвежец Каспер Рууд — на девятую, поляк Хуберт Хуркач — на 10-ю. Восемь лучших игроков в этой возрастной категории по итогам сезона выступят на «Мастерсе-U21» в Милане.

Чемпионская гонка U21. 11 июня

1 (1). Александр Зверев (Германия) — 3495.

2 (2). Денис Шаповалов (Канада) — 820.

3 (3). Стефанос Циципас (Греция) — 804.

4 (4). Фрэнсис Тиафо (США) — 648.

5 (5). Тейлор Фритц (США) — 571.

6 (7). Алекс де Минор (Австралия) — 484.

7 (6). Андрей Рублёв (Россия) — 440.

8 (15). Хауме Мунар (Испания) — 341.

9 (10). Каспер Рууд (Норвегия) — 319.

10 (13). Хуберт Хуркач (Польша) — 318.